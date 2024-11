Новая функция iPhone навредила полиции

404 Media: iPhone начали перезагружаться, чтобы не быть взломанными

Компания Apple могла усложнить взлом iPhone с помощью принудительной перезагрузки. На это обратило внимание издание 404 Media.

В распоряжении журналистов оказалось внутреннее распоряжение для сотрудникв полиции Детройта, штат Мичиган. По словам руководителей отделений полиции, iPhone подозреваемых могут внезапно перезагрузиться во время их хранения, что затрудняет процедуру принудительной разблокировки.

С точки зрения безопасности смартфоны Apple имеют два состояния — когда они уже были разблокированы пользователем после включения (After First Unlock, AFU), или когда они были включены, но еще не разблокированы (Before First Unlock, BFU). Выяснилось, что изъятые телефоны, отключенные от сотовой сети, могут перезагрузиться — при этом состоянии их гораздо сложнее взломать посредством брутфорса или «метода грубой силы» (brute-force). Тем самым наносится вред полицейскому расследованию.

Судя по всему, эта опция появилась в iOS 18. В полицейском отчете сообщается о нескольких смартфонах Apple, изъятых у злоумышленников и хранящихся в отделе. В определенный момент один из девайсов, работающих на iOS 18, перезагрузился — после этого то же самое произошло с другими устройствами.

Сотрудникам полиции рекомендовали изолировать смартфоны с iOS 18 от других гаджетов — якобы те могут не только перезагрузиться, но и дать остальным телефонами команду сделать то же самое. Опрошенный 404 Media криптограф Мэтью Грин заявил, что гипотеза полицейских о «бунте iPhone» крайне сомнительна, но поведение телефонов вызывает у него вопросы и восхищение.

В июле корпорация Apple разослала пользователям по всему миру уведомления о высоком риске хакерской атаки. «Пожалуйста, отнеситесь к предупреждению серьезно», — отмечали представители компании в сообщении.