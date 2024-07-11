Apple предупредила об атаке пользователей по всему миру

Apple предупредила пользователей из 98 стран об атаке хакеров

Корпорация Apple разослала пользователям по всему миру уведомления о высоком риске хакерской атаки. На это обратило внимание издание TechCrunch.

Компания предупредила владельцев фирменных сервисов и гаджетов из 98 стран. «Apple обнаружила, что вы подвергаетесь атаке с использованием шпионского ПО, которое пытается удаленно взломать iPhone, связанный с вашим Apple ID», — говорилось в сообщении.

В уведомлении также отмечалось, что хакерская атака могла быть связана с деятельностью конкретного пользователя. «Пожалуйста, отнеситесь к предупреждению серьезно», — говорится в сообщении.

Журналисты издания напомнили, что последний раз Apple предупреждала пользователей об атаке в апреле. Тогда соответствующие уведомления получили владельцы гаджетов американского бренда из 92 стран.

Apple рассылает своим пользователям уведомления с предупреждением с 2021-го. За последние три года подобные сообщения получили владельцы iPhone и прочих устройств из 150 стран.

В конце июня известный хакер под ником IntelBroker заявил об атаке на корпорацию Apple и похищении конфиденциальных данных компании. IntelBroker связывают с атакой на AMD, Zscaler, General Electric, AT&T и ряд правительственных учреждений США и стран Европы.