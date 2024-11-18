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17:44, 18 ноября 2024Россия

ВСУ атаковали российский регион с помощью авиабомбы

Курский губернатор Смирнов сообщил о сбитой авиабомбе ВСУ в регионе
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Курскую область с помощью авиабомбы. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Управляемая авиационная бомба ВСУ сбита в приграничном районе Курской области», — написал чиновник. Он также поблагодарил бойцов противовоздушной обороны.

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В этот же день в Курской области объявили ракетную опасность впервые после разрешения украинским войскам наносить удары вглубь российской территории. Тревога продлилась шесть минут.

Ранее ряд западных СМИ сообщил, что президент США Джо Байден впервые санкционировал применение ВСУ дальнобойных ракет ATACMS по территории России. Решение было принято на фоне того, что Москва якобы задействовала в боевых действиях в Курской области войска из Северной Кореи.

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