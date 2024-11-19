Эрдоган поддержал позицию Россию по обновлению ядерной доктрины

Эрдоган о новой ядерной доктрине: у РФ должна быть и есть возможность защищаться

У России, как и у любой суверенной державы, должна быть и есть возможность защищать себя от внешних угроз. В таком ключе высказался президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе пресс-конференции по завершению саммита G20 в бразильском Рио-де-Жанейро, сообщает Reuters.

Турецкий лидер также отметил, что Анкара продолжит взывать стороны российско-украинского конфликта к миру, несмотря на атаку Вооруженных сил Украины на Россию с использованием американских ракет ATACMS, что, по его словам, «не является позитивным моментом».

Ранее Эрдоган заявил, что обнародование Россией обновленной ядерной доктрины является ответной мерой, Североатлантический альянс должен задуматься. При этом позднее стало известно, что Вашингтон решил не отвечать на изменения российской ядерной доктрины.