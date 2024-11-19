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20:23, 19 ноября 2024Мир

Эрдоган поддержал позицию Россию по обновлению ядерной доктрины

Эрдоган о новой ядерной доктрине: у РФ должна быть и есть возможность защищаться
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Реджеп Эрдоган

Реджеп Эрдоган. Фото: Maxim Shemetov / Reuters

У России, как и у любой суверенной державы, должна быть и есть возможность защищать себя от внешних угроз. В таком ключе высказался президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе пресс-конференции по завершению саммита G20 в бразильском Рио-де-Жанейро, сообщает Reuters.

Турецкий лидер также отметил, что Анкара продолжит взывать стороны российско-украинского конфликта к миру, несмотря на атаку Вооруженных сил Украины на Россию с использованием американских ракет ATACMS, что, по его словам, «не является позитивным моментом».

Ранее Эрдоган заявил, что обнародование Россией обновленной ядерной доктрины является ответной мерой, Североатлантический альянс должен задуматься. При этом позднее стало известно, что Вашингтон решил не отвечать на изменения российской ядерной доктрины.

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