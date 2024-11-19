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07:30, 19 ноября 2024Спорт

Фитнес-тренер назвала эффективные и простые упражнения от отеков

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Фитнес-тренер Яна Дегтярева назвала эффективные и простые упражнения от отеков. Ее слова приводит портал «Узнай.ру».

«Регулярная ходьба улучшает кровообращение и уменьшает отеки в ногах. Начните с коротких прогулок и постепенно увеличивайте их продолжительность», — рассказала она. Также специалист рекомендовала выполнять подъемы на носки для укрепления мышц икр и приседания.

Дегтярева добавила, что на лимфатическую систему положительно влияет растяжка икр. «Сидя на полу, вытяните одну ногу перед собой, держа носок перед собой. Медленно наклонитесь вперед, чтобы растянуть икры. Повторите то же самое, но с другой ногой», — предложила тренер.

Ранее фитнес-тренер Сергей Литовченко дал советы по сохранению здоровья при офисной работе. Он предложил делать приседания с широкой постановкой ног, наклоны вперед, назад и в стороны, а также упражнения с эспандером.

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