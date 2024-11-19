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05:02, 19 ноября 2024Из жизни

Леопард растерзал четырехлетнего мальчика

В Индии леопард утащил четырехлетнего ребенка в заросли сахарного тростника
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Unsplash

В Индии леопард напал на игравшего четырехлетнего ребенка и растерзал его. Об этом пишет ETV Bharat.

Трагедия произошла в деревне Ситараампурва, которая расположена недалеко от национального парка Катарниагхат, где живут исчезающие виды животных, в том числе хищные кошки. Местный житель по имени Сандип отправился с женой собирать сахарный тростник. С собой они взяли маленького сын, которого звали Абхинанадан.

Пока взрослые работали, мальчик играл поблизости. В какой-то момент на ребенка из зарослей тростника напал леопард. Услышав крики сына, родители бросились на помощь. Другие жители деревни присоединились к поискам. Леопард испугался шума, бросил добычу и убежал в лес.

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Израненного ребенка экстренно доставили в больницу, однако врачи не смогли его спасти. Местные жители потребовали от сотрудников департамента лесного хозяйства поставить в лесу ловушку и поймать хищника, чтобы предотвратить последующие атаки. Семья Абхинанадана получила от властей финансовую помощь.

Ранее сообщалось, что в Уганде крокодил набросился на жену священника из Центральной области страны и съел ее. Рептилия напала на женщину, когда та набирала воду в озере.

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