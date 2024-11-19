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16:06, 19 ноября 2024Спорт

Названы опасные упражнения в тренажерном зале для мужчин старше 50 лет

Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Журналисты Men Today назвали упражнения, которые могут быть опасны для мужчин старше 50 лет. Об этом сообщается в материале издания.

Среди таких упражнений эксперты назвали жим штанги лежа на горизонтальной скамье. «Когда вы держите штангу, напряжение может быть больше направлено на плечи, а не на руки. Это часто приводит к боли и травмам», — говорится в материале.

В статье также рекомендуется отказаться от обратных отжиманий от скамьи, тяги штанги и тяги верхнего блока за голову. Последний рекомендуется заменить тягой верхнего блока к груди. «Вы нагрузите те же мышцы и сохраните суставы здоровыми», — отметили эксперты.

Ранее фитнес-тренер Сергей Литовченко дал советы по сохранению здоровья при офисной работе. Он предложил делать приседания с широкой постановкой ног, наклоны вперед, назад и в стороны, а также упражнения с эспандером.

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