Названы опасные упражнения в тренажерном зале для мужчин старше 50 лет

Журналисты Men Today назвали упражнения, которые могут быть опасны для мужчин старше 50 лет. Об этом сообщается в материале издания.

Среди таких упражнений эксперты назвали жим штанги лежа на горизонтальной скамье. «Когда вы держите штангу, напряжение может быть больше направлено на плечи, а не на руки. Это часто приводит к боли и травмам», — говорится в материале.

В статье также рекомендуется отказаться от обратных отжиманий от скамьи, тяги штанги и тяги верхнего блока за голову. Последний рекомендуется заменить тягой верхнего блока к груди. «Вы нагрузите те же мышцы и сохраните суставы здоровыми», — отметили эксперты.

Ранее фитнес-тренер Сергей Литовченко дал советы по сохранению здоровья при офисной работе. Он предложил делать приседания с широкой постановкой ног, наклоны вперед, назад и в стороны, а также упражнения с эспандером.