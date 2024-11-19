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08:44, 19 ноября 2024Мир

Захарова объяснила отсутствие Байдена на общем фото лидеров G20. Она заявила, что Лавров умеет наводить шорох

Захарова: Запад не смог устроить цирк с совместным фото лидеров на саммите G20
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Eric Lee / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила отсутствие действующего президента США Джо Байдена на совместном фото лидеров делегаций стран «Большой двадцатки» (G20). По ее словам, министр иностранных дел Сергей Лавров умеет наводить шорох, но в этот раз американского лидера нет на снимке не из-за него.

В своем Telegram-канале Захарова написала, что многие недоумевали, почему на общем фото в Рио-де-Жанейро нет Байдена. «Американская делегация пояснила: это не из-за Сергея Лаврова, а из-за логистических проблем. (...) У Байдена проблемы не с тем, что вы думали, а с логистикой», — отметила дипломат.

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Захарова рассказала о цирке, который устраивали представители Запада с фотографиями

Захарова уточнила, что, помимо Байдена, также не сфотографировались в Рио премьер-министр Канады Джастин Трюдо и премьер-министр Италии Джорджи Мелони.

Раньше, напомню, западники в тех форматах, где отсутствовала сопротивляемость у подмятых ими подпевал, устраивали цирк с фотографированием, например, проводя его ночью, до приезда Сергея Лаврова. Так было, например, на СМИД ОБСЕ в Скопье год назад

Мария Захароваофициальный представитель МИД России

Однако на саммите в Бразилии, по ее словам, мировое большинство проявляет принципиальность в отстаивании нормальности, поэтому «тщедушные придумали на фотографиях не запечатлеваться». «Умеет, конечно, Сергей Викторович наводить шорох своим присутствием», — заключила представитель МИД.

Фото: Ricardo Moraes / Reuters

Белый дом объяснил отсутствие Байдена на фото G20 логистическими проблемами

Высокопоставленный чиновник Белого дома заявил, что действующий президент США не присутствовал на общем снимке лидеров «Большой двадцатки» из-за логистических проблем. Его слова приводит РИА Новости.

«Из-за логистических проблем они сделали фотографию раньше, чем прибыли все лидеры», — заявил чиновник, отметив, что это не связано с тем, что Байден якобы не хотел фотографироваться с Лавровым.

Ранее на Байдена, Трюдо и Мелони на совместном снимке указало агентство Bloomberg. Организаторы G20 объяснили, что лидеры опоздали на съемку и, возможно, участников саммита попробуют снова собрать вместе для фотографирования — впервые в истории форума «Большой двадцатки».

Саммит лидеров G20 проходит 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро.

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