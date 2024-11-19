Захарова прокомментировала отсутствие Байдена на общем фото лидеров G20

Захарова высказалась о проблемах Байдена, комментируя его отсутствие на фото G20

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отсутствие президента США Джо Байдена, а также премьер-министров Канады и Италии Джастина Трюдо и Джорджи Мелони на общем фото лидеров «Большой двадцатки» (G20).

Она указала, что американская сторона объяснила отсутствие Байдена на снимке логистическими проблемами. «Теперь это так называется — запомните. У Байдена проблемы не с тем, что вы думали, а с логистикой», — написала дипломат.

Она отметила, что ранее западные политики «устраивали цирк с фотографированием», в частности, проводили его ночью без участия министра иностранных дел России Сергея Лаврова. В этот раз они «придумали на фотографиях не запечатлеваться», добавила Захарова.

Ранее высокопоставленный чиновник Белого дома опроверг информацию о том, что Байдена не было на общем снимке из-за его нежелания фотографироваться с Лавровым.