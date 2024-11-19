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НХЛ — регулярный чемпионат
09:14, 19 ноября 2024Спорт

Овечкин сделал дубль в матче НХЛ и получил травму

Александр Овечкин сделал дубль в матче НХЛ против «Юты» и получил травму
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Rob Gray / Imagn Images / Reuters

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Юты». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на вторник, 19 ноября, и завершилась со счетом 6:2 в пользу столичного клуба. Овечкин отличился в середине первого периода и в начале второго, но не смог закончить игру. В третьем периоде россиянин получил травму в столкновении с соперником и досрочно покинул площадку.

Теперь на счету Овечкина 15 голов в нынешнем сезоне. Он единолично возглавляет гонку снайперов НХЛ.

Россиянин довел общее количество голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 868. До рекорда канадца Уэйна Гретцки ему остается 26 шайб.

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