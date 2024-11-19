ПВО сбила еще пять беспилотников в Брянской области

Губернатор Богомаз: ПВО сбила еще пять беспилотников в Брянской области

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила еще пять беспилотников в небе над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Наши силы ПВО продолжают уничтожение вражеских БПЛА над территорией Брянской области. Пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы», — написал Богомаз.

Ранее губернатор Брянской области сообщал о поражении семи беспилотников. Затем он сообщил еще о четырех сбитых дронах.

Позднее пять беспилотников атаковали в Ростовской области предприятие, производящее гражданскую продукцию, на объекте началось возгорание. Губернатор Александр Гусев отметил, что в результате инцидента пострадавших нет, сотрудники эвакуированы.