Расследование дела бывшего замминистра обороны России Иванова завершилось

СК завершил расследование дела экс-замглавы Минобороны РФ Иванова о растрате

Следственный комитет (СК) России завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Мурада Мусаева.

По данным защитника, речь идет о растрате 3,2 миллиарда рублей, принадлежащих банку «Интеркоммерц», и более 200 миллионов рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы. Участников процесса просят ознакомиться с материалами дела до конца недели.

В октябре Мосгорсуд отказался выпустить экс-замглавы Минобороны из СИЗО. Показания на Иванова по новым эпизодам дал его бывший подчиненный Антон Филатов, который активно сотрудничает со следствием.