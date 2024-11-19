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18:54, 19 ноября 2024Силовые структуры

Расследование дела бывшего замминистра обороны России Иванова завершилось

СК завершил расследование дела экс-замглавы Минобороны РФ Иванова о растрате
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Следственный комитет (СК) России завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Мурада Мусаева.

По данным защитника, речь идет о растрате 3,2 миллиарда рублей, принадлежащих банку «Интеркоммерц», и более 200 миллионов рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы. Участников процесса просят ознакомиться с материалами дела до конца недели.

В октябре Мосгорсуд отказался выпустить экс-замглавы Минобороны из СИЗО. Показания на Иванова по новым эпизодам дал его бывший подчиненный Антон Филатов, который активно сотрудничает со следствием.

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