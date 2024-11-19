Россиянка побывала в Канаде и описала местных женщин словами «совсем грустно смотреть»

Российская путешественница Марина Ершова побывала в Канаде и рассказала, чем ее удивили местные женщины. Свои наблюдения она описала в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора, в этой стране немного красавиц. «У многих канадок никакой фигуры, лица часто выглядят уставшими, без косметики на них совсем грустно смотреть, а одежда размера "L" только подчеркивает недостатки», — отметила она.

Ершова добавила, что однажды ради эксперимента специально искала симпатичных, по ее мнению, женщин в торговом центре, но ей встретилась только пара молодых индианок.

«В супермаркете вообще порой хочется зажмуриться от этих "местных красоток"», — заключила Ершова.

Ранее другая туристка из Австралии рассказала, что в путешествии мечты по Канаде ее ждал «настоящий ад». Она попала в аварию с грузовиком и оказалась зажата в собственном автомобиле.

