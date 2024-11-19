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05:33, 19 ноября 2024Мир

Трамп одним словом ответил на слухи о плане ввести в США режим ЧП

Трамп ответил словом «правда» на слухи о плане ввести в США режим ЧП
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jose Luis Gonzalez / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп намерен ввести в стране режим чрезвычайного положения (ЧП). Об этом он написал в соцсети Truth Social.

Он ответил на пост, в котором обсуждался слух, будто американский лидер после инаугурации объявит режим ЧП в целях борьбы с нелегальной миграцией. «Правда!», — указал он.

11 ноября Трамп объявил, что в первый день своего президентства планирует закрыть южную границу США. «Я не собираюсь быть диктатором, лишь за исключением самого первого дня», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь штаба Трампа Кэролайн Левитт заявила, что он в первую неделю своего президентства отменит все указы, которые подписали Байден и его вице-президент Камала Харрис, отходя от «эффективного политического курса первой администрации республиканца».

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