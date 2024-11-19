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13:11, 19 ноября 2024Мир

В Кремле оценили способность Маска выступить посредником по Украине

Песков: о дипломатических усилиях Маска в настоящее время ничего не известно
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)
СюжетИлон Маск предложил признать Крым российским

Фото: ALLISON ROBBERT / Reuters

Американский предприниматель Илон Маск обрел популярность в области технологий, но о его способностях как возможного посредника по урегулированию конфликта на Украине в настоящее время ничего не известно. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Он популярен в сфере технологий, но о его дипломатических усилиях, возможностях пока неизвестно», — заявил официальный представитель Кремля на встрече с главными редакторами индийских СМИ.

Ранее Маск прокомментировал информацию о том, что действующий президент США Джо Байден снял запрет для Украины на удары вглубь территории России американским дальнобойным оружием. По словам предпринимателя, Россия может разработать аналогичный ответ.

12 ноября Маск также высказался против продолжения конфликта на Украине властями страны.

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