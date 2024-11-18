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02:26, 18 ноября 2024Мир

Маск предупредил о потенциальном ответе России из-за разрешения на удары вглубь страны

Маск: Россия ответит аналогично на снятие запрета на удары вглубь страны
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Илон Маск

Илон Маск. Фото: David Swanson / Reuters

Предприниматель Илон Маск прокомментировал информацию о том, что президент США Джо Байден снял запрет для Украины на удары вглубь территории РФ. Об этом он написал в соцсети X.

«Проблема в том, что Россия ответит аналогично», — предупредил Маск. При этом миллиардер не уточнил, каким образом.

Ранее The New York Times сообщила, что Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории РФ. Как рассказали источники издания, решение приняли на фоне информации о том, что Россия задействовала в боевых действиях в Курской области войска КНДР.

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