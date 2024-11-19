В Курске простились с погибшей посла атаки ВСУ журналисткой

В Курске прошло прощание с главредом «Народной газеты» Юлией Кузнецовой

В Курске прошло прощание с главным редактором издания «Народная газета» Юлией Кузнецовой, погибшей после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС.

Прощание с журналисткой прошло в церкви Иоанна Богослова. Сообщается, что проститься с Кузнецовой пришли десятки жителей города.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала гибель журналистки. Она назвала случившееся хладнокровным убийством и выразила соболезнования близким Кузнецовой.

17 ноября губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил, что Кузнецова погибла в результате атаки ВСУ. По легковому автомобилю, в котором ехала журналистка, ударил украинский дрон. Главреду «Народной газеты» было 34 года. У нее остались муж и двое детей.