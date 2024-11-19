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16:10, 19 ноября 2024Экономика

В правительстве и Банке России оценили совместную работу

Силуанов: правительство разделяет задачи основных направлений ДКП Банка России
Дмитрий Воронин
Антон Силуанов

Антон Силуанов. Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Правительство РФ поддерживает и разделяет денежно-кредитную политику (ДКП) Банка России, заявил в Госдуме глава Минфина Антон Силуанов. Об этом сообщает ТАСС.

Министр уточнил, что кабмин «находится с ЦБ в полном взаимодействии при формировании как бюджета, так и основных направлений ДКП». Он отметил, что главной задачей последней является поддержание ценовой стабильности, предсказуемых экономических условий.

В свою очередь, глава Банка России оценила в парламенте РФ координацию работы регулятора с правительством. Она сейчас «не менее тесная, чем в 2020 году и в 2022 году», во время противостояния последствиям пандемии и санкций, заверила Эльвира Набиуллина.

По ее словам, решения по ДКП, принимаемые в России, необходимы, поскольку «любые колебания, отступления осложняют и затягивают достижение важнейшей для общества цели — низкой инфляции». Руководитель ЦБ также указала, что высокий рост цен сохраняется в стране уже четвертый год подряд, поэтому решительность действий Центробанка связана с опасностью «хронического недуга» инфляции.

Ранее журналисты узнали об обсуждающемся в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) предложении дать правительству больше полномочий в ДКП, в частности обязав Центробанк согласовывать с кабмином стратегический документ путем подготовки официального отзыва. Некоторые из побеседовавших с «Ведомостями» экспертов отмечали, что в шагах обеих сторон сейчас не хватает согласованности и, если бы противоречия обсуждались публично, это могло бы сделать их действия более понятными.

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