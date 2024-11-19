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12:21, 19 ноября 2024Экономика

В России оценили рост энергопотребления

Рост энергопотребления в 2024 году может достичь в России 3,5 %
Дмитрий Воронин

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Рост энергопотребления в России превысит в 2024 году отметку в 3 процента — текущий его уровень глава «Системного оператора» (АО, осуществляет оперативно-диспетчерское управление Единой энергетической системой страны) Федор Опадчий оценил в 3,4 процента. Об этом сообщает ТАСС.

В свою очередь, замминистра энергетики Евгений Грабчак указал, что по итогам года показатель вырастет в РФ в пределах 3-3,5 процента.

В течение года динамика энергопотребления в стране колеблется — в январе его уровень рос год к году почти на 5 процентов на фоне холодов, при этом новым драйвером роста называют майнинг.

На фоне распространения криптовалютной деятельности в ряде российских регионов с 1 декабря планируется ограничить майнинг ради обеспечения возможности подключения социально значимых потребителей. «Население майнит, металлургические заводы майнят, все, у кого есть собственная генерация или собственные сети, майнят. И эти потребители очень быстро строятся и набирают нагрузку, особенно в регионах с дешевой электроэнергией», — объяснял ранее вице-премьер РФ Александр Новак.

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