В России оценили рост энергопотребления

Рост энергопотребления в 2024 году может достичь в России 3,5 %

Рост энергопотребления в России превысит в 2024 году отметку в 3 процента — текущий его уровень глава «Системного оператора» (АО, осуществляет оперативно-диспетчерское управление Единой энергетической системой страны) Федор Опадчий оценил в 3,4 процента. Об этом сообщает ТАСС.

В свою очередь, замминистра энергетики Евгений Грабчак указал, что по итогам года показатель вырастет в РФ в пределах 3-3,5 процента.

В течение года динамика энергопотребления в стране колеблется — в январе его уровень рос год к году почти на 5 процентов на фоне холодов, при этом новым драйвером роста называют майнинг.

На фоне распространения криптовалютной деятельности в ряде российских регионов с 1 декабря планируется ограничить майнинг ради обеспечения возможности подключения социально значимых потребителей. «Население майнит, металлургические заводы майнят, все, у кого есть собственная генерация или собственные сети, майнят. И эти потребители очень быстро строятся и набирают нагрузку, особенно в регионах с дешевой электроэнергией», — объяснял ранее вице-премьер РФ Александр Новак.