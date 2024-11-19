В России увеличили выпуск боевых пистолетов

«Калашников»: ИМЗ увеличил выпуск пистолетов Ярыгина

Ижевский механический завод (ИМЗ, входит в концерн «Калашников») в несколько раз увеличил выпуск боевых пистолетов. Об этом сообщил президент российского концерна Алан Лушников, слова которого приводят в «Калашникове».

По его словам, за последние три года ИМЗ увеличил выпуск боевых пистолетов в шесть раз. Производство нарастили в том числе за счет освоения пистолетов Лебедева компактных (ПЛК) и модульных (МПЛ).

«В 2,4 раза увеличилось производство пистолетов Ярыгина. Выпуск гражданских спортивных и охотничьих изделий обеспечил рост выручки в 1,5 раза относительно показателя 2021 года», — говорится в сообщении.

В апреле ведущий инженер-конструктор ИМЗ Дмитрий Лебедев сообщил, что модульный пистолет Лебедева (МПЛ) и его специальная версия МПЛ1 поступили в серийное производство.

В январе стало известно, что в 2023 году ИМЗ произвел и поставил российским силовикам более 10 тысяч компактных пистолетов Лебедева.