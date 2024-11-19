Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:26, 19 ноября 2024Наука и техника

В России увеличили выпуск боевых пистолетов

«Калашников»: ИМЗ увеличил выпуск пистолетов Ярыгина
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Ижевский механический завод (ИМЗ, входит в концерн «Калашников») в несколько раз увеличил выпуск боевых пистолетов. Об этом сообщил президент российского концерна Алан Лушников, слова которого приводят в «Калашникове».

По его словам, за последние три года ИМЗ увеличил выпуск боевых пистолетов в шесть раз. Производство нарастили в том числе за счет освоения пистолетов Лебедева компактных (ПЛК) и модульных (МПЛ).

«В 2,4 раза увеличилось производство пистолетов Ярыгина. Выпуск гражданских спортивных и охотничьих изделий обеспечил рост выручки в 1,5 раза относительно показателя 2021 года», — говорится в сообщении.

Материалы по теме:
«Потрясает надежностью» Автомат Калашникова уже 75 лет остается главным оружием России. Почему им воюют во всем мире?
«Потрясает надежностью»Автомат Калашникова уже 75 лет остается главным оружием России. Почему им воюют во всем мире?
18 июня 2024
Легендарный пистолет Макарова уже 70 лет стреляет по всему миру. Как создавали культовое советское оружие?
Легендарный пистолет Макарова уже 70 лет стреляет по всему миру.Как создавали культовое советское оружие?
22 мая 2024

В апреле ведущий инженер-конструктор ИМЗ Дмитрий Лебедев сообщил, что модульный пистолет Лебедева (МПЛ) и его специальная версия МПЛ1 поступили в серийное производство.

В январе стало известно, что в 2023 году ИМЗ произвел и поставил российским силовикам более 10 тысяч компактных пистолетов Лебедева.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Минобороны заявили о ночной атаке ВСУ ракетами ATACMS по России

      Тысячи жителей российского города остались без отопления и горячей воды

      В США заявили о провале попыток сплотить Запад разрешением ВСУ бить вглубь России

      На депутата Госдумы заявили в прокуратуру из-за слов о «рожалке»

      Россиянин пришел сдавать на права пьяным и попал под арест

      Любопытные рысята вышли на «стажировку» и попали на видео

      Перечислены самые опасные для школьников продукты

      Малышева назвала три правила при уборке туалета

      Москвичам пообещали аномальный декабрь

      Россиян предупредили о подорожании шампанского

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше