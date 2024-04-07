В России начали серийное производство пистолетов МПЛ

Конструктор Лебедев: пистолеты МПЛ и МПЛ1 поступили в серийное производство

Модульный пистолет Лебедева (МПЛ) и его специальная версия МПЛ1 поступили в серийное производство. Об этом ведущий инженер-конструктор Ижевского механического завода (ИМЗ) Дмитрий Лебедев сообщил ТАСС.

«МПЛ и МПЛ1 — это лишь часть линейки пистолетов Лебедева, которые разработаны в концерне "Калашников". От начала разработки до серийного производства пройден долгий путь, в преодолении которого приняло участие большое количество сотрудников ИМЗ и конструкторско-технологического центра», — сказал он на выставке «Экспотехностраж» в Санкт-Петербурге.

Разработку МПЛ под патрон 9 на 19 миллиметров начали в 2017 году, а в 2021-м он успешно завершил программу госиспытаний. Пистолет разработан в стандартном исполнении и варианте для специальных задач, оснащенном глушителем и дополнительным стволом с посадочным местом для его установки.

В январе в концерне «Калашников» сообщили, что ИМЗ в 2023 году в пять раз увеличил выпуск боевых пистолетов. Предприятие освоило серийный выпуск компактного пистолета Лебедева.

