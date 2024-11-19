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10:13, 19 ноября 2024Интернет и СМИ

В Британии оценили разрешение властей бить ракетами вглубь России

Sky News: разрешение на ракеты Storm Shadow будет иметь «незначительный эффект»
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Lewis Joly / AP

Разрешение Великобритании на использование дальнобойных ракет Storm Shadow для ударов вглубь России будет иметь «лишь незначительный военный эффект» для Украины из-за их ограниченного количества. Соответствующее решение властей оценили журналисты телеканала Sky News.

«Существует также неприятная реальность, заключающаяся в том, что количество ракет Storm Shadow, оставшихся на Украине, серьезно ограничено, поэтому применение этого оружия на территории России будет иметь лишь незначительный военный эффект», — отмечают авторы материала.

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Журналисты подчеркнули, что гораздо более «ценным призом» для Киева является возможность использовать ракеты ATACMS, которые имеются в большем количестве. Однако, как указывают обозреватели канала, американских ракет «все еще недостаточно, чтобы повлиять на ход конфликта».

Ранее сообщалось, что Великобритания и Франция разрешили Киеву наносить удары дальнобойным оружием по российской территории, но с одним ограничением. Утверждалось, что Киеву одобрили использование Storm Shadow/SCALP только для атак на Курскую область.

До этого стало известно, что президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории России. Позднее эту информацию подтвердил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

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