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20:16, 19 ноября 2024Спорт

Винер сделала заявление о продолжении диалога с МОК

Ирина Винер заявила, что с МОК нужен диалог о возвращении российских спортсменов
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Ирина Винер

Ирина Винер. Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер сделала заявление о продолжении диалога с Международным олимпийским комитетом (МОК) по поводу возвращения отечественных спортсменов на турниры. Ее слова приводит РИА Новости.

Винер согласилась с позицией министра спорта Михаила Дегтярева касательно диалога с МОК. «Когда увидим какие-то новшества, то это будет очень здорово. Дай бог, чтобы Россия вернулась на соревнования», — заявила она.

Ранее Винер назвала позором выступление российских спортсменов на Олимпийских играх 2024 года в нейтральном статусе. Она посчитала, что согласившиеся участвовать в соревнованиях атлеты будут «беженцами и бомжами».

12 октября 2023 года МОК отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) до дальнейшего уведомления из-за включения в состав организации представительств ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Отстранение предусматривает, что ОКР не будет функционировать в качестве национального олимпийского комитета и получать финансирование от олимпийского движения.

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