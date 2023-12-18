Винер вновь раскритиковала нейтральный статус для россиян на Олимпиаде-2024

Винер о нейтральном статусе россиян на Олимпиаде-2024: мы не бомжи и не беженцы

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер вновь критически оценила нейтральный статус для россиян на Олимпийских играх-2024. Ее слова приводит РИА Новости со ссылкой на канал «Соловьев Live».

«Флаг и гимн России — принадлежность к стране, мы не беженцы и не бомжи. Как Россия может выступать в команде беженцев? Выступать без флага и родины, зачем вообще тогда выступать? Мы что, на коленях ползать должны с руками поднятыми?» — заявила Винер. Она отметила, что российские спортсмены и без Олимпиады получат звания, машины и призовые.

Ранее Винер объявила об отказе представительниц сборной страны по гимнастике от выступлений на международных турнирах без флага и гимна. Она также назвала позором возможное выступление российских спортсменов на Играх-2024 в нейтральном статусе.

8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о допуске россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже. Они смогут принять участие в турнире как индивидуальные нейтральные спортсмены.

1 декабря генеральная ассамблея Европейского гимнастического союза запретила россиянам и белорусам участвовать в турнирах. Спортсмены не смогут принять участие в европейских соревнованиях с 1 января 2024 года вопреки решению Международной федерации гимнастики.

