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12:25, 19 ноября 2024Забота о себе

Врач оценила пользу искусственной икры

Гастроэнтеролог Ноев рассказала, что искусственная икра богата йодом
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Pogiba Alexandra / News.ru / Globallookpress.com

Гастроэнтеролог, диетолог Александра Ноев заявила, что искусственную икру нельзя назвать полностью полезным продуктом, хотя она и содержит множество необходимых для организма микроэлементов. Пользу продукта доктор оценила в беседе с «Лентой.ру».

По словам Ноев, искусственную икру делают из водорослей, которые богаты йодом и бромом. Иногда в этот продукт добавляют рыбий жир, омега-3 кислоты, витамины D и А. Часто в составе искусственной икры есть гуаровая камедь, в малом количестве она нормализует работу кишечника и помогает снижению вредного холестерина в крови, отметила врач

Однако искусственную икру нельзя назвать полностью полезным продуктом, заверила Ноев. Она объяснила, что такая икра содержит мало белка (один грамм на 100 граммов продукта, тогда как натуральная икра — 32 грамма) и недостаточно полезных жиров (2,5 грамма против 15 граммов в натуральной). Кроме того, в искусственной икре много углеводов.

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«Если вы все же выбрали имитированную икру, покупайте ее в жестяной или в стеклянной банке, потому что в такой таре есть больше шансов, что производитель не использовал консерванты, а только пастеризовал икру. Всегда внимательно читайте состав на этикетке. Икра, где используется рыбный бульон и жир, более вкусная. Как правило, при их отсутствии используют синтетические ароматизаторы», — добавила Ноев.

Ранее гастроэнтеролог Ирина Бкережная рассказала как правильно заваривать шиповник. По ее словам, ягоды нужно настаивать в горячей, но не кипящей воде.

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