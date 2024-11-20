Дубль Капризова помог «Миннесоте» одержать победу в матче НХЛ

Дубль россиянина Капризова помог «Миннесоте» победить «Сент-Луис» в матче НХЛ

«Миннесота Уайлд» одержала победу над «Сент-Луис Блюс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Сент-Луисе и завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей. Победить «Миннесоте» помогли голы Райана Хартмана и Юнаса Бродина, а также дубль российского форварда Кирилла Капризова. У хозяев отличились Скотт Перунович и Джейк Нейборс.

27-летний Капризов был признан первой звездой матча. Россиянин с 33 очками занимает второе место в списке лучших бомбардиров сезона и является лучшим отечественным игроком по этому показателю.

«Миннесота» в 18 играх набрала 27 очков и идет на второй строчке Центрального дивизиона Западной конференции. «Сент-Луис» в 20 матчах заработал 17 очков и располагается на шестом месте.