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09:18, 20 ноября 2024Спорт

Дубль Капризова помог «Миннесоте» одержать победу в матче НХЛ

Дубль россиянина Капризова помог «Миннесоте» победить «Сент-Луис» в матче НХЛ
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Jeff Curry / Imagn Images / Reuters

«Миннесота Уайлд» одержала победу над «Сент-Луис Блюс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Сент-Луисе и завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей. Победить «Миннесоте» помогли голы Райана Хартмана и Юнаса Бродина, а также дубль российского форварда Кирилла Капризова. У хозяев отличились Скотт Перунович и Джейк Нейборс.

27-летний Капризов был признан первой звездой матча. Россиянин с 33 очками занимает второе место в списке лучших бомбардиров сезона и является лучшим отечественным игроком по этому показателю.

«Миннесота» в 18 играх набрала 27 очков и идет на второй строчке Центрального дивизиона Западной конференции. «Сент-Луис» в 20 матчах заработал 17 очков и располагается на шестом месте.

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