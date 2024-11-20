Ситуацию с микрожильем в Москве и Подмосковье оценили

Риелтор Красовский: жилье должно чуть дешеветь зимой и на фоне дорогих кредитов

Квартиры на фоне высоких процентов по кредитам должны перестать прибавлять в цене и даже чуть подешеветь. Текущую ситуацию на рынке после введения запрета на малометражки в столичном регионе оценил риелтор Анатолий Красовский. Его слова приводит kp.ru.

Также недвижимость закономерно дешевеет зимой — этот период не считается сезонным для покупки, и спрос, как правило, падает, напомнил агент. Но в первую очередь отрасль сейчас реагирует на стратегию правительства и регулятора. Заметно изменилось положение на рынке жилья и после сворачивания ипотеки: госпрограммы в Москве и Подмосковье практически недоступны, а рыночные условия кредитования крайне невыгодны.

При всем этом микроквартиры не теряют своей ликвидности. «Их оптом покупали инвесторы под сдачу и перепродажу. Брали детям и охотно скупали те, кто недавно перебрался в Москву: продал квартиру в регионе и добавил накопления», — сказал Красовский. На данный момент «квадрат» в малогабаритке стоит на 10-15 процентов дороже, чем в обычном жилье. Такая тенденция на рынке сохранится, уверен специалист.

Постановление о запрете на строительство в столице студий и микроквартир площадью меньше 28 квадратных метров мэр Москвы Сергей Собянин подписал в начале августа. С января запрет вступит в силу в Подмосковье. Изменения оправдывают тем, что законодательство не относит студию к жилым помещениям, а минимальная площадь однокомнатных квартир должна достигать 28 «квадратов», двухкомнатных — 44 «квадрата». Однако, по словам экспертов, такая инициатива «отбросит Москву в развитии», а цены пойдут вверх.

Известно, что нововведение не касается апартаментов, которые не причисляются к жилому фонду. Это обстоятельство может побудить девелоперов увеличить число апарт-комплексов на рынке.