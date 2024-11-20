Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:33, 20 ноября 2024Экономика

Ситуацию с микрожильем в Москве и Подмосковье оценили

Риелтор Красовский: жилье должно чуть дешеветь зимой и на фоне дорогих кредитов
Виктория Клабукова

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Квартиры на фоне высоких процентов по кредитам должны перестать прибавлять в цене и даже чуть подешеветь. Текущую ситуацию на рынке после введения запрета на малометражки в столичном регионе оценил риелтор Анатолий Красовский. Его слова приводит kp.ru.

Также недвижимость закономерно дешевеет зимой — этот период не считается сезонным для покупки, и спрос, как правило, падает, напомнил агент. Но в первую очередь отрасль сейчас реагирует на стратегию правительства и регулятора. Заметно изменилось положение на рынке жилья и после сворачивания ипотеки: госпрограммы в Москве и Подмосковье практически недоступны, а рыночные условия кредитования крайне невыгодны.

При всем этом микроквартиры не теряют своей ликвидности. «Их оптом покупали инвесторы под сдачу и перепродажу. Брали детям и охотно скупали те, кто недавно перебрался в Москву: продал квартиру в регионе и добавил накопления», — сказал Красовский. На данный момент «квадрат» в малогабаритке стоит на 10-15 процентов дороже, чем в обычном жилье. Такая тенденция на рынке сохранится, уверен специалист.

Материалы по теме:
К падению готова. Москве предрекли снижение цен на квартиры. Когда в столице начнется распродажа жилья?
К падению готова.Москве предрекли снижение цен на квартиры. Когда в столице начнется распродажа жилья?
2 февраля 2022
Нам чужого надо. Россияне все чаще выбирают съемные квартиры. Почему в 2022 году им придется платить за них еще больше?
Нам чужого надо.Россияне все чаще выбирают съемные квартиры. Почему в 2022 году им придется платить за них еще больше?
7 января 2022

Постановление о запрете на строительство в столице студий и микроквартир площадью меньше 28 квадратных метров мэр Москвы Сергей Собянин подписал в начале августа. С января запрет вступит в силу в Подмосковье. Изменения оправдывают тем, что законодательство не относит студию к жилым помещениям, а минимальная площадь однокомнатных квартир должна достигать 28 «квадратов», двухкомнатных — 44 «квадрата». Однако, по словам экспертов, такая инициатива «отбросит Москву в развитии», а цены пойдут вверх.

Известно, что нововведение не касается апартаментов, которые не причисляются к жилому фонду. Это обстоятельство может побудить девелоперов увеличить число апарт-комплексов на рынке.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе узнали о готовности Путина поговорить с Трампом об Украине

      Двоих россиян обвинили в даче взятки таможеннику

      Чиновник посоветовал пожаловавшейся на дороги многодетной россиянке купить вертолет

      Нарышкин заявил об осознании Западом необходимости сдержанно себя вести с Россией

      Ситуацию с микрожильем в Москве и Подмосковье оценили

      Силовики начали розыск двух напавших на россиянина с ножом иностранцев

      Москву предупредили о штормовой погоде

      Беспилотник влетел до двор, взорвался и ранил жителя российского региона

      Футболист сборной России рассказал о трате полумиллиона рублей в день

      Верховный суд России встал на сторону журналистов в споре с бывшим топ-менеджером ЦБ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше