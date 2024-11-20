Названы спортсмены года в России

Гимнастка Крамаренко и легкоатлет Пронкин стали спортсменами года в России

Названы спортсмены 2024 года в России. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Лауреатами Национальной спортивной премии стали гимнастка Лала Крамаренко и метатель молота, легкоатлет Валерий Пронкин. Церемония вручения наград прошла сегодня в здании Министерства спорта в Москве.

Крамаренко является членом сборной команды России. Она трехкратная чемпионка мира среди юниоров, а также чемпионка Европы в командном зачете 2021. Пронкин — призер чемпионата мира.

В 2023 году спортсменом года в России стал олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров. Бывшего фигуриста выбрали восемь процентов опрошенных.