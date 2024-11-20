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11:02, 20 ноября 2024Из жизни

Недорогой подарок сына на день рождения принес женщине 20 миллионов рублей

В США женщина выиграла $200 тысяч в лотерею благодаря подаренному сыном билету
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

В США жительница штата Арканзас выиграла в лотерею 200 тысяч долларов (около 20 миллионов рублей) благодаря недорогому подарку сына. Об этом сообщает сайт Arkansas Scholarship Lottery.

Женщина из города Малверн по фамилии Смит рассказала, что ее ребенок — большой любитель сыграть в лотерею и часто дарит близким билеты. Перед днем рождения он подарил ей билет розыгрыша Triple Red 777 за 10 долларов (около тысячи рублей).

Смит стерла защитный слой на билете и поняла, что подарок сына принес ей крупную сумму. Женщина похвалила его и добавила, что он всегда о ней заботится. Она пока не решила, как распорядится выигрышем, однако отметила, что намерена поделиться им с домашними.

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