Недорогой подарок сына на день рождения принес женщине 20 миллионов рублей

В США женщина выиграла $200 тысяч в лотерею благодаря подаренному сыном билету

В США жительница штата Арканзас выиграла в лотерею 200 тысяч долларов (около 20 миллионов рублей) благодаря недорогому подарку сына. Об этом сообщает сайт Arkansas Scholarship Lottery.

Женщина из города Малверн по фамилии Смит рассказала, что ее ребенок — большой любитель сыграть в лотерею и часто дарит близким билеты. Перед днем рождения он подарил ей билет розыгрыша Triple Red 777 за 10 долларов (около тысячи рублей).

Смит стерла защитный слой на билете и поняла, что подарок сына принес ей крупную сумму. Женщина похвалила его и добавила, что он всегда о ней заботится. Она пока не решила, как распорядится выигрышем, однако отметила, что намерена поделиться им с домашними.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Миссури выиграл один миллион долларов в лотерею, но чуть не выбросил счастливый билет. Мужчина рассказал, что решил проверить билет только, когда услышал об окончании розыгрыша из новостей.

