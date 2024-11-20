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08:00, 20 ноября 2024Из жизни

Пара пенсионного возраста занялась сексом на глазах у прохожих

Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Ruslan Huzau / Shutterstock / Fotodom

В новозеландском городе Окленд женщина обнаружила пару пенсионного возраста, занимавшуюся сексом на поле для гольфа. Об этом пишет издание Daily Mirror.

Женщина заметила любовников, когда вышла на побежку. «Я достала телефон и сняла короткое видео, четыре секунды, наверное, — рассказала она. — К тому времени они перестали двигаться. Думаю, заметили мое присутствие».

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По мнению женщины, это были гольфисты. «После пробежки видела вдали мужчину и женщину, игравших в гольф, и обоим было за 50, а то и 60 лет, — рассказала она. — Подозреваю, это они и были, хотя оба отводили глаза».

Ранее сообщалось о паре, которая занялась сексом на улице в Колумбии. Любовников прервало только появление полицейских.

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