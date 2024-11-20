Пенсии всех россиян вырастут с 1 января 2025 года. Какую прибавку они получат?

Депутат Госдумы Бессараб: пенсии россиян повысят с 1 января 2025 года

Пенсии работающих и неработающих россиян повысят с 1 января 2025 года. Об этом рассказала член комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в разговоре с «Лентой.ру».

Депутат также сообщила, что с 1 апреля 2025 года будет увеличена социальная пенсия. Ранее в Мособлдуме заявляли, что справедливый размер пенсии неработающих граждан России должен быть на уровне 40 процентов от средней заработной платы.

Пенсии россиян с января повысят на 7,3 процента

Как рассказала Бессараб, с 1 января 2025 года пенсия будет повышена и работающим, и неработающим россиянам на 7,3 процента. «Если это не будет соответствовать уровню инфляции, то правительство будет наделено полномочиями по увеличению такой индексации до 1 февраля 2025 года», — сообщила она.

Депутат также напомнила, что с 1 апреля 2025 года будет увеличена социальная пенсия на 14,75 процента.

В Мособлдуме называли размер справедливой пенсии неработающих россиян

Депутат Мособлдумы, председатель Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин ранее заявил, что 2025 году справедливый размер пенсии неработающих граждан России должен быть на уровне 40 процентов от средней заработной платы. По его словам, при таком раскладе москвичи могли бы рассчитывать на пенсию почти в 62,5 тысячи рублей, Мурманска — 33 тысячи, а Краснодарского края — 30 тысяч.

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Никитин разъяснял, что справедливый размер пенсии означает такую сумму, которой хватит на покрытие базовых потребностей в питании, одежде и жилье, а также на участие в культурной и социальной жизни.

Бессараб, комментируя это предложение, отметила, что сегодня невозможно достичь показателей пенсий неработающих россиян на уровне 40 процентов от средней заработной платы по региону. Она объяснила, что сегодня пенсии формируются из расчета 22 процента от заработной платы каждого работающего.