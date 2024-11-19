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11:48, 19 ноября 2024Россия

В Госдуме высказались об идее увеличить пенсии до 40 процентов от средней зарплаты

Бессараб: в РФ пока невозможно достичь пенсий в 40 процентов от средней зарплаты
Алена Шевченко
Алена Шевченко (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Сегодня невозможно достичь показателей пенсий неработающих россиян на уровне 40 процентов от средней заработной платы по региону, рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат высказалась об предложенной Союзом пенсионеров Московской области справедливой выплате.

«К сожалению, сегодня это невозможно. Я согласна, что было бы очень хорошо, если бы такие параметры были достигнуты. Но на текущий период, конечно, это малореально. Поскольку у нас в экономике сегодня, по разным оценкам, от 73 до 75 миллионов россиян задействовано, при этом количество пенсионеров составляет 42 миллиона. То есть на каждого пенсионера приходится менее чем два работающих россиянина», — сообщила Бессараб.

Депутат объяснила, что сегодня пенсии формируются из расчета 22 процента от заработной платы каждого работающего.

Помимо этого, мы формируем свою пенсию на будущее, и она должна составлять как раз 40 процентов от утраченного заработка. Каждый зарабатывает себе пенсию самостоятельно, а не в среднем по региону

Светлана Бессарабчлен комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

«Поскольку мы сегодня формируем по 22 процента, очень сложно представить, что мы сможем достигнуть 40 процентов. Нам явно не хватает средств. Безусловно, можно было бы добавить из федерального бюджета, но он тоже дефицитный сегодня, несмотря на то, что он растет даже в условиях санкций. Бюджет сбалансирован на то, чтобы обеспечить и образование, и здравоохранение, и защиту материнства и детства, семей с детьми и так далее. Если мы добавим где-то, нам придется откуда-то забрать», — добавила она.

Вместе с тем, по словам Бессараб, государство сегодня делает все возможное для того, чтобы пенсионеры не оказались за чертой бедности.

Мы будем стремиться к таким показателям. Но достичь их на раз, два не получится. Напечатать деньги мы не можем

Светлана Бессарабчлен комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов
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Ранее депутат Мособлдумы, председатель Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин заявил, что в 2025 году справедливый размер пенсии неработающих граждан России должен быть на уровне 40 процентов от средней заработной платы. По его словам, при таком раскладе москвичи могли бы рассчитывать на пенсию в размере почти 62,5 тысячи рублей, жители Мурманска — 33 тысячи, а пенсионеры Краснодарского края — 30 тысяч.

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