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11:27, 20 ноября 2024Забота о себе

Раскрыт помогающий бороться с лишним весом хлеб

Express: ржаной хлеб полезен для желающих похудеть людей
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Ржаной хлеб идеально подходит людям, которые хотят похудеть и снизить уровень холестерина. Помогающий бороться с лишним весом продукт раскрыло издание Express.

В материале отмечается, что ржаной хлеб полезен для здоровья, так как в нем содержится мало жира. Кроме того, содержащаяся в этом виде хлеба клетчатка улучшает пищеварение и помогает дольше ощущать сытость. Кроме того, употребление этого продукта способно снизить уровень «плохого» холестерина, что важно для профилактики сердечно-сосудистых болезней.

«Ржаной хлеб богат фосфором, укрепляющим кости и зубы. Он также содержит железо, кальций, селен, натрий и полезные жирные кислоты. Он укрепляет иммунную систему и улучшает обмен веществ», — говорится в исследовании. Уточняется, что ржаной хлеб рекомендуется есть ежедневно, но в умеренных количествах.

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Ранее британский диетолог Тим Спектор посоветовал ежедневно есть темный шоколад для защиты от диабета и рака кишечника. Он заявил, что в 20 граммах этого продукта с содержанием какао не менее 70 процентов содержится такое же количество клетчатки, как и в ломтике цельнозернового хлеба.

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