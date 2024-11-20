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09:48, 20 ноября 2024Россия

В МВД перечислили обязательные отметки в паспорте гражданина России. Их должно быть две

В МВД напомнили об обязательных отметках в российском паспорте
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

В МВД россиянам назвали обязательные отметки в паспорте гражданина страны. По данным ведомства, их должно быть две, остальные — не обязательны.

Так, к необходимым относятся отметки о регистрации по месту жительства и снятии с регистрационного учета гражданина РФ по месту жительства в пределах страны, а также сведения об отношении к воинской обязанности.

Остальные отметки в паспорте можно проставить по желанию

В министерстве указали, что отметки о регистрации и расторжении брака, о детях в возрасте до 14 лет, ранее выданных паспортах и выданных действительных основных документах, удостоверяющих личность гражданина страны за ее пределами, являются не обязательными для проставления в основном документе.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Там также отметили, что в паспорте необязательно, но возможно указать следующие данные: о группе крови (проставляется медицинскими организациями) и об идентификационном номере налогоплательщика, что проставляется налоговыми органами.

Самостоятельное внесение в паспорт любых данных недопустимо и влечет за собой его недействительность, подчеркнули в МВД

Иногда документы россиян становятся недействительны по нелепым причинам

Несколько дней назад Telegram-канал Shot представил топ нелепо испорченных документов россиян в текущем году. На первом месте оказался изрисованный ребенком паспорт — на основной странице, помимо фото и данных его хозяина, были нарисованы звезды и бабочки, а у самого хозяина документа на снимке была подрисована кудрявая борода.

Кроме того, в топ попал паспорт, где в графе об имеющихся детях были указаны имена двоих детей, их пол и возраст, написанные ручкой печатными буквами. В другом же документе рядом со штампом о разводе было написано слово «свободен», еще в одном паспорте хозяин документа в графе о семейном положении процитировал Аркадия Укупника, написав от руки: «Я на тебе никогда не женюсь, я лучше съем перед ЗАГСом свой паспорт».

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Ошибка в документе может стоить отпуска

Случается и так, что из-за ошибки в документе, допущенной при его составлении в официальным органах, человек не может покинуть страну. Так, накануне стало известно, что семья россиян из Благовещенска лишилась отпуска в Таиланде из-за ошибки в загранпаспорте ребенка. Известно, что семейство приобрело три путевки в экзотическую страну за 201 тысячу рублей. Они хотели сначала добраться на поезде до Хабаровска, откуда стартовать на курорт.

В результате на паспортном контроле в документах ребенка нашли опечатку, семья так и не смогла вылететь из страны. «На странице с персональными данными владельца был заменен символ "М" на "<". Из-за этой ошибки паспорт был признан недействительным и изъят», — рассказали в пресс-службе суда Амурской области.

Россияне решили обратиться в суд, потребовав взыскать убытки, составившие в общей сложности около 220 тысяч рублей, и моральную компенсацию с МВД, однако по итогу им возместили лишь 20 тысяч.

При этом такие случаи не единичны.

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