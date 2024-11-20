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16:14, 20 ноября 2024Россия

Украина атаковала российский регион двумя ракетами

Губернатор Смирнов: над Курской областью сбили две ракеты ВСУ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Курскую область двумя ракетами. Об этом сообщил глава российского региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

По данным губернатора, российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинские ракеты в небе над регионом. Какими именно ракетами была совершена атака, не уточняется.

Во вторник, 19 сентября, сообщалось, что ВСУ атаковали ракетами дальнего действия ATACMS Брянскую область. Пять ракет удалось сбить системами противовоздушной обороны, еще один снаряд повредили.

Ранее президент США Джо Байден впервые разрешил Киеву применение дальнобойных ракет ATACMS для ударов по территории России.

В Кремле, в свою очередь, заявили, что в связи с этим возникает «качественно новая ситуация с точки зрения вовлеченности Соединенных Штатов» в противостояние.

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