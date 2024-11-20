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15:54, 20 ноября 2024Экономика

Соединенные Штаты оказались под угрозой «бомбового циклона»

Guardian: на северо-запад США обрушится «бомбовый циклон» с сильнейшим штормом
Виктория Клабукова

Фото: CIRA / NOAA / Reuters

На северо-запад Соединенных Штатов надвигается ненастье. Что принесет с собой «бомбовый циклон», пишет Guardian.

По данным Национальной метеослужбы, во вторник, 20 ноября, непогода грозит накрыть штаты Калифорния, Вашингтон и Орегон. Вместе с циклоном на регион обрушится один из самых сильных штормов за последние десятилетия, предупреждают синоптики.

Экстремальные осадки ожидаются на всей территории от юга Портленда до севера Сан-Франциско, в долине Сакраменто они могут достичь уровня в 20 сантиметров. Существует риск ливневых паводков. Ураганным ветром может обрывать повсеместно провода электропередач и валить деревья — согласно прогнозам, его порывы превысят скорость в 121 километр в час. Транспортные и коммунальные службы активизированы. Как полагают метеорологи, буря продлится до пятницы.

Ранее наводнение накрыло итальянскую Сицилию. Мощные ливни всего за семь часов обрушили на регион 500 миллиметров осадков. В центре разрушений оказались города Джиарре и Рипосто. Прибывающей водой итальянцы оказались заперты в собственных домах и автомобилях. Власти объявили оранжевый уровень погодной опасности.

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