Соединенные Штаты оказались под угрозой «бомбового циклона»

Guardian: на северо-запад США обрушится «бомбовый циклон» с сильнейшим штормом

На северо-запад Соединенных Штатов надвигается ненастье. Что принесет с собой «бомбовый циклон», пишет Guardian.

По данным Национальной метеослужбы, во вторник, 20 ноября, непогода грозит накрыть штаты Калифорния, Вашингтон и Орегон. Вместе с циклоном на регион обрушится один из самых сильных штормов за последние десятилетия, предупреждают синоптики.

Экстремальные осадки ожидаются на всей территории от юга Портленда до севера Сан-Франциско, в долине Сакраменто они могут достичь уровня в 20 сантиметров. Существует риск ливневых паводков. Ураганным ветром может обрывать повсеместно провода электропередач и валить деревья — согласно прогнозам, его порывы превысят скорость в 121 километр в час. Транспортные и коммунальные службы активизированы. Как полагают метеорологи, буря продлится до пятницы.

Ранее наводнение накрыло итальянскую Сицилию. Мощные ливни всего за семь часов обрушили на регион 500 миллиметров осадков. В центре разрушений оказались города Джиарре и Рипосто. Прибывающей водой итальянцы оказались заперты в собственных домах и автомобилях. Власти объявили оранжевый уровень погодной опасности.