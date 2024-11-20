В российском регионе нашли сбитый в годы войны советский Ил-2

Поисковики отыскали под Псковом фрагменты сбитого в годы войны советского Ил-2

В Гдовском районе Псковской области нашли фрагменты советского самолета Ил-2, сбитого в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на странице поискового отряда «Неизвестный солдат» во «ВКонтакте».

Поисковики работали вместе с псковским отрядом «Обелиск». Ил-2 оказался в лесном массиве недалеко от деревни Кярово.

Насколько известно, самолет принадлежал 281-й авиационной Новгородской Краснознаменной дивизии. Последний вылет на боевое задание был в марте 1944 года с аэродрома Верхоляне. После этого экипаж совершил экстренную посадку под Псковом.

Поисковики сейчас занимаются «подъемом» всех оставшихся частей самолета. Помимо этого, ведется работа по установлению имен летчиков, управлявших Ил-2 в годы войны. Затем поисковики надеются использовать излеченные из земли фрагменты для воссоздания боевой машины. Ее же, как уточняется, установят на территории мемориального комплекса «Роща памяти».

Ранее около села Молдаванское под Краснодаром отыскали советский Ил-2, сбитый в годы войны. Поисковики, узнав уникальный код боевой машины, выяснили, что машина была сбита при боевой работе 9 июля 1943 года. В момент падения в самолете находились два члена экипажа.

Незадолго до этого поисковики также исследовали место падения советского Ла-5 на острове Сарпинский в Волгограде. А под Псковом со дна озера Максимовец извлекли обломки советского самолета «Як».