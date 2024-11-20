Рогов: ВСУ создали заграждение из минных полей на ореховском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) создали на ореховском направлении в Запорожской области заграждение из минных полей в 3-4 уровня. Об этом рассказал председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов в эфире телеканала «Соловьев Live».

По его словам, это говорит о том, что украинские военные не планировали там наступать. «Они намертво все минируют, чтобы там наши ребята не продвигались на запад и на север. Там идет тяжелая боевая работа в направлении Гуляйполя, Орехова», — подчеркнул Рогов.

Вооруженные силы (ВС) РФ продвигаются, даже несмотря на минные поля, уточнил он.

Ранее в Запорожье сообщили о продвижении ВС России на ореховском участке фронта