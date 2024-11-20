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23:12, 20 ноября 2024Мир

ВСУ создали заграждение из минных полей на ореховском направлении

Рогов: ВСУ создали заграждение из минных полей на ореховском направлении
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Aleksandr Gusev / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) создали на ореховском направлении в Запорожской области заграждение из минных полей в 3-4 уровня. Об этом рассказал председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов в эфире телеканала «Соловьев Live».

По его словам, это говорит о том, что украинские военные не планировали там наступать. «Они намертво все минируют, чтобы там наши ребята не продвигались на запад и на север. Там идет тяжелая боевая работа в направлении Гуляйполя, Орехова», — подчеркнул Рогов.

Вооруженные силы (ВС) РФ продвигаются, даже несмотря на минные поля, уточнил он.

Ранее в Запорожье сообщили о продвижении ВС России на ореховском участке фронта

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