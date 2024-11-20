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08:30, 20 ноября 2024Забота о себе

Женщина с редкой болезнью рассказала об опасности осенних листьев для нее

Metro: женщина с несовершенным остеогенезом рассказала, что для нее опасна осень
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Kaye Hanson / Unsplash

Жительница Великобритании по имени Саманта Ренке, которая живет с редкой болезнью — несовершенным остеогенезом, рассказала, какую опасность представляет для нее осенняя погода. Подробностями жизни с заболеванием женщина поделилась в колонке для Metro.

По словам Ренке, осенью из-за дождливой и холодной погоды ее самочувствие ухудшается: кости болят сильнее, из-за чего привычные дела требуют больше времени и сил. Также опасность для нее представляют осенние листья, так как они создают трудности для людей на инвалидных колясках.

«Буквально на днях куча листьев закрыла большую выбоину на дороге, и я едва не упала из коляски. Недавно я одна отправилась в супермаркет и в итоге оказалась запертой в магазине из-за проливного дождя. Однажды ремонт инвалидной коляски после контакта с водой обошелся мне в десять тысяч фунтов стерлингов (1,3 миллиона рублей, — прим. "Ленты.ру")», — рассказала Ренке.

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