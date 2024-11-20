Женщине выплатят почти миллион долларов из-за содравшей ей скальп собаки

В США собака едва не содрала с женщины скальп и принесла ей богатство

В США женщине, промышлявшей магазинными кражами, выплатят почти миллион долларов в качестве компенсации за ущерб, который ей нанесла полицейская собака. Об этом пишет NBC News.

Талмику Бейтс из калифорнийского города Брентвуд разыскивали по подозрению в краже товаров из магазина косметики. Инцидент, который принес ей богатство, произошел в феврале 2020 года. Полицейская немецкая овчарка набросилась на женщину, когда та пряталась в кустах от правоохранителей. Собака укусила ее за голову, начала тащить и едва не содрала с нее скальп.

Овчарку с трудом оттащили от Бейтс. Женщину экстренно госпитализировали, ей понадобилось более 200 швов. По словам ее адвокатов, у нее диагностировали легкую диффузную черепно-мозговую травму, посттравматический синдром и посттравматическое стрессовое расстройство.

После инцидента Бейтс подала иск против города Брентвуд и потребовала компенсацию за ущерб, нанесенный действиями полиции. В итоге городские власти договорились о внесудебном урегулировании конфликта и выплатят пострадавшей 967 тысяч долларов (97 миллионов рублей).

Ранее сообщалось, что в США, страховую компанию обязали выплатить многомиллионную компенсацию бывшему заключенному Райану Фергюсону. Его несправедливо обвинили в расправе над мужчиной, и он провел з решеткой 10 лет.