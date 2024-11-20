Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
14:35, 20 ноября 2024Забота о себе

Жевательная резинка оказалась полезной

Стоматолог Шевченко рассказал, что жевательная резинка может избавить от изжоги
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Mike_shots / Shutterstock / Fotodom

Жевательная резинка без сахара не только очищает зубы и полость рта, но и обладает другими полезными свойствами, заявил стоматолог, доктор медицинских наук Олесь Шевченко. Об этом доктор рассказал «Гезете.Ru».

По словам Шевченко, жевательная резинка без сахара полезна в профилактике стоматологических заболеваний, так как при ее употреблении слюноотделение увеличивается в 10 раз, что помогает смывать вредные микроорганизмы и укреплять зубную эмаль.

Кроме того, она помогает избавиться от изжоги, отметил доктор. По словам врача, для этого нужно жевать резинку в течение 10-15 минут после еды. Шевченко заверил, что это поможет сделать пищеварение комфортнее.

«При жевании активизируется кровообращение, что положительно сказывается на состоянии нервной системы: при более активной работе сосудов в кровь попадает больше кислорода, что снимает напряжение с мышц. Таким образом жевание может способствовать снижению стресса за счет снятия спазма», — добавил доктор.

Материалы по теме:
Люди по всему миру пересаживают себе чужие фекалии. Зачем нужна эта странная процедура и кого она способна спасти?
Люди по всему миру пересаживают себе чужие фекалии.Зачем нужна эта странная процедура и кого она способна спасти?
26 ноября 2023
Чипирование людей, редактирование ДНК и альтернатива антибиотикам. Как за 2022 год изменилась мировая медицина?
Чипирование людей, редактирование ДНК и альтернатива антибиотикам.Как за 2022 год изменилась мировая медицина?
5 января 2023
Сырая печенка на завтрак и маски из менструальной крови. На какие дикости люди шли в 2022 году ради красоты и здоровья
Сырая печенка на завтрак и маски из менструальной крови.На какие дикости люди шли в 2022 году ради красоты и здоровья
28 декабря 2022

Ранее астроэнтерологи Саймон Смейл и Питер Уорвелл, а также диетолог Люси Джонс дали советы для здоровья кишечника. Специалисты посоветовали перестать злоупотреблять вредной и обработанной пищей и начать придерживаться диеты с высоким содержанием клетчатки.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле рассказали о графике Путина после удара ATACMS по Брянской области. Чем занят президент?

      В Киеве заявили о возможностях сотрудничества с Трампом

      Артемий Лебедев назвал главную проблему России

      «Еноты-нацисты» Геринга захватили город и покалечили нескольких жителей

      Коммунальные работы в Лондоне обернулись археологическим открытием

      Суд продлил арест еще четверым фигурантам дела о теракте в «Крокусе»

      Оценено влияние готовящихся Трампом пошлин на замедление роста экономики Китая

      Жевательная резинка оказалась полезной

      Москвичам пообещали три дня ненастья

      В СПЧ рассказали о массовых обращениях осужденных россиянок к Путину

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше