Жевательная резинка оказалась полезной

Стоматолог Шевченко рассказал, что жевательная резинка может избавить от изжоги

Жевательная резинка без сахара не только очищает зубы и полость рта, но и обладает другими полезными свойствами, заявил стоматолог, доктор медицинских наук Олесь Шевченко. Об этом доктор рассказал «Гезете.Ru».

По словам Шевченко, жевательная резинка без сахара полезна в профилактике стоматологических заболеваний, так как при ее употреблении слюноотделение увеличивается в 10 раз, что помогает смывать вредные микроорганизмы и укреплять зубную эмаль.

Кроме того, она помогает избавиться от изжоги, отметил доктор. По словам врача, для этого нужно жевать резинку в течение 10-15 минут после еды. Шевченко заверил, что это поможет сделать пищеварение комфортнее.

«При жевании активизируется кровообращение, что положительно сказывается на состоянии нервной системы: при более активной работе сосудов в кровь попадает больше кислорода, что снимает напряжение с мышц. Таким образом жевание может способствовать снижению стресса за счет снятия спазма», — добавил доктор.

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