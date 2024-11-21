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13:26, 21 ноября 2024Забота о себе

40-летняя женщина пережила семь остановок сердца за сутки

MEN: 40-летняя женщина пережила семь остановок сердца после химиотерапии
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Stephen Andrews / Unsplash

40-летняя жительница Великобритании по имени Натали Форрест семь раз за сутки пережила остановку сердца. Историю женщины опубликовало издание Manchester Evening News (MEN).

Форрест рассказала, что однажды у нее началась инфекция мочевыводящих путей, которая сопровождалась высокой температурой и болью в горле. Женщина пришла в аптеку, чтобы купить лекарства, но работавший там фармацевт, который в прошлом лечился от рака крови, счел ее симптомы подозрительными и порекомендовал обратиться к врачу. Обследование, которое Форрест прошла после этого совета, показало, что у нее рак крови.

Женщине назначили химиотерапию, которую она переносила тяжело. После завершения первого курса у нее начались осложнения. Из-за последствий химиотерапии она пережила семь остановок сердца за сутки, однако врачам удалось стабилизировать ее состояние.

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