40-летняя женщина пережила семь остановок сердца за сутки

MEN: 40-летняя женщина пережила семь остановок сердца после химиотерапии

40-летняя жительница Великобритании по имени Натали Форрест семь раз за сутки пережила остановку сердца. Историю женщины опубликовало издание Manchester Evening News (MEN).

Форрест рассказала, что однажды у нее началась инфекция мочевыводящих путей, которая сопровождалась высокой температурой и болью в горле. Женщина пришла в аптеку, чтобы купить лекарства, но работавший там фармацевт, который в прошлом лечился от рака крови, счел ее симптомы подозрительными и порекомендовал обратиться к врачу. Обследование, которое Форрест прошла после этого совета, показало, что у нее рак крови.

Женщине назначили химиотерапию, которую она переносила тяжело. После завершения первого курса у нее начались осложнения. Из-за последствий химиотерапии она пережила семь остановок сердца за сутки, однако врачам удалось стабилизировать ее состояние.

Ранее 34-летняя женщина по имени Линда Чавес, у которой выявили рак легких на поздней стадии, назвала симптомы болезни. По ее словам, долгое время она игнорировала постоянный кашель и сильную усталость.