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09:24, 20 ноября 2024Забота о себе

34-летняя женщина с запущенной стадией рака легких назвала пять симптомов болезни

CT: женщина с раком легких назвала постоянный кашель симптомом болезни
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Женщина по имени Линда Чавес рассказала, что ей было 34 года, когда у нее выявили четвертую стадию рака легких, и перечислила симптомы болезни, которые она долгое время игнорировала. Об этом сообщает издание Coventry Telegraph (CT).

Когда Чавес узнала о своем диагнозе — «метастатическая бронхиальная карцинома» — болезнь уже была в запущенной стадии. Одним из главных симптомов рака легких Чавес назвала постоянный кашель, который был у нее несколько лет. Кроме того, она чувствовала боль при каждом вдохе и выдохе.

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Также у Чавес постоянно болела голова, из-за чего каждое утро она начинала с приема обезболивающего. Еще одним признаком болезни она назвала постоянную ломоту и боль в теле. Пятым признаком болезни женщина назвала непроходящую тошноту. Она появилась, когда рак дал метастазы в мозг.

Ранее стала известна история бабушки и ее годовалой внучки, одновременно заболевших раком. У пожилой женщины диагностировали рак груди, а у ребенка — рак крови.

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