Бабушка и годовалая внучка одновременно заболели раком

People: американка Алисия Файвкоут и ее внучка одновременно заболели раком

Американка по имени Алисия Файвкоут в январе 2024 года узнала, что больна раком груди, в это же время ее внучке Уитни поставили диагноз рак крови. Историю семьи опубликовало издание People.

По словам 62-летней Файвкоут, у почти годовалой Уитни был диагностирован острый миелолейкоз — рак костного мозга и крови. Первыми симптомами рака у девочки стали отеки и синяки вокруг глаз. Бабушке и внучке начали проводить процедуры химиотерапии одновременно. Иногда графики получения терапии совпадали, и бабушка и внучка могли встречаться в больнице.

В июне 2024 года Уитни перенесла трансплантацию костного мозга, а через два месяца ее бабушке сделали двойную мастэктомию. У обеих во время лечения выпали волосы. «Когда я подумала, что моя внучка, которой на тот момент не было и года, уже прошла это лечение, то осознала, что смогу и я», — рассказала женщина. Файвкоут осталось пройти еще около восьми курсов химиотерапии, за которыми последует операция по реконструкции груди. Уитни, по словам врачей, хорошо отреагировала на трансплантацию и имеет все шансы на выздоровление.

Ранее британка Элли Уилкок рассказала, как в 2022 году почувствовала резкие боли в одной стороне живота и внезапные приступы усталости и впоследствии выяснила, что больна тяжелой формой рака. Врачи предполагали, что симптом возникал из-за кисты яичника или инфекции мочевыводящих путей.