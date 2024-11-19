Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
10:38, 19 ноября 2024Забота о себе

Бабушка и годовалая внучка одновременно заболели раком

People: американка Алисия Файвкоут и ее внучка одновременно заболели раком
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

Американка по имени Алисия Файвкоут в январе 2024 года узнала, что больна раком груди, в это же время ее внучке Уитни поставили диагноз рак крови. Историю семьи опубликовало издание People.

По словам 62-летней Файвкоут, у почти годовалой Уитни был диагностирован острый миелолейкоз — рак костного мозга и крови. Первыми симптомами рака у девочки стали отеки и синяки вокруг глаз. Бабушке и внучке начали проводить процедуры химиотерапии одновременно. Иногда графики получения терапии совпадали, и бабушка и внучка могли встречаться в больнице.

В июне 2024 года Уитни перенесла трансплантацию костного мозга, а через два месяца ее бабушке сделали двойную мастэктомию. У обеих во время лечения выпали волосы. «Когда я подумала, что моя внучка, которой на тот момент не было и года, уже прошла это лечение, то осознала, что смогу и я», — рассказала женщина. Файвкоут осталось пройти еще около восьми курсов химиотерапии, за которыми последует операция по реконструкции груди. Уитни, по словам врачей, хорошо отреагировала на трансплантацию и имеет все шансы на выздоровление.

Материалы по теме:
«У тебя вырастут волосы повсюду!» Эти люди подхватили давно забытые болезни. Все из-за отказа от прививок
«У тебя вырастут волосы повсюду!»Эти люди подхватили давно забытые болезни. Все из-за отказа от прививок
20 июля 2019
«Я не спал только когда ел и ходил в туалет» Загадочная болезнь приковала американца к постели. Через 11 лет он вылечил себя сам
«Я не спал только когда ел и ходил в туалет»Загадочная болезнь приковала американца к постели. Через 11 лет он вылечил себя сам
4 октября 2019

Ранее британка Элли Уилкок рассказала, как в 2022 году почувствовала резкие боли в одной стороне живота и внезапные приступы усталости и впоследствии выяснила, что больна тяжелой формой рака. Врачи предполагали, что симптом возникал из-за кисты яичника или инфекции мочевыводящих путей.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На саммите G20 Макрон разыскал Лаврова, чтобы пожать ему руку. При этом он одобрил разрешение США бить по России

      Выстреливший в лицо полицейскому из ружья россиянин предстанет перед судом

      Западные страны отказались от жестких формулировок по Украине в коммюнике G20

      В Финляндии напомнили Зеленскому о его прошлом клоуна

      Зеленский призвал принудить Россию к миру силой

      Россиянам предсказали доллар по 110 рублей

      В Германии указали на продвижение российских военных в Часовом Яре

      Полиция нашла череп пропавшей два года назад женщины

      Депутат Госдумы призвал проверить угрожавшего пистолетом ветерану СВО таксиста

      ФСБ задержала причастных к подрыву капитана Черноморского флота в Севастополе. Теракт организовал замглавы СБУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше