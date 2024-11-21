Бронежилет компании «Ярл» испытали в реальных условиях

Бронежилет и набор сапера от компании «Ярл» испытали в реальных условиях

Бронежилет и набор сапера от компании «Ярл» испытали в реальных условиях. Об этом со ссылкой на компанию «Комплит техник» сообщает ТАСС.

В компании заметили, что бронежилет изготовлен из российских сверхвысокомолекулярного полиэтилена высокой плотности и пара-арамидного волокна, а набор сапера включает нужные для работы маркеры и немагнитные инструменты.

Ранее агентство со ссылкой на разработчика с позывным Палестинец сообщило, что первые партии штурмовых комплектов средств индивидуальной защиты «Турист. Профессионал 2.0» поставили в зону проведения специальной военной операции.

Также в ноябре газете «Известия» в производственно-конструкторском предприятии «Филлин» рассказали о создании плавучего бронежилета «Бор-М», который не только защищает от пуль, но и позволяет держаться на поверхности воды.