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19:24, 21 ноября 2024Спорт

Глава IIHF назвал опасность для Овечкина при погоне за рекордом Гретцки

Глава IIHF Тардиф: травмы могут помешать Овечкину побить рекорд Гретцки
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Александр Овечкин

Александр Овечкин. Фото: Rob Gray / Imagn Images / Reuters

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф назвал опасность для российского нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина при погоне за рекордом канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводит РИА Новости.

Тардиф заявил, что травмы могут помешать хоккеисту установить новое достижение. При этом глава IIHF отметил, что Овечкин должен сделать это.

19 ноября Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Юты». Россиянин довел общее количество голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 868. До рекорда Гретцки ему остается 26 шайб.

Во время матча Овечкин получил повреждение при столкновении с канадцем Джеком Макбэйном. После удара по колену он не смог самостоятельно покинуть площадку.

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