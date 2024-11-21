Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:34, 21 ноября 2024Мир

Популярный актер заявил о нежелании американцев воевать с Россией

Актер Сорбо: в США в скором времени не будет «психов», желающих войны с РФ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В США в ближайшее время уберут от власти «психов», намеревающихся развязать войну с Россией. Об этом в соцсети X написал американский режиссер и актер Кевин Сорбо.

«Дорогая Россия, среднестатистический американец не хочет войны с вами. Этого хотят психи, находящиеся у власти. Их скоро не будет», — написал Сорбо в соцсети X.

Ранее Сорбо призвал перестать поддерживать Киев деньгами и направить средства пострадавшим и жертвам урагана «Иэн» в США.

19 ноября президент РФ Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину. Так, Москва оставила за собой право применить ядерное оружие в случае применения против нее и Белоруссии обычного оружия, создающего критическую угрозу суверенитету и территориальной целостности.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленского упрекнули в желании сровнять свою страну с землей. В США призвали Украину быть благодарной Путину за терпение

      В России предложили модернизировать зенитки 1960 года

      Директора трех сотрудничавших с Минобороны России фирм получили сроки за хищение миллионов

      Рогов сообщил о водружении флага России в центре Курахово

      Актер из «Глухаря» с третьей попытки отдал деньги мошенникам

      Глава Еврокомиссии спасла человека и уехала на черном «Мерседесе»

      На Украине ввели веерные отключения электроэнергии

      Популярная певица вышла в свет в облегающем наряде без нижнего белья

      В Музее современного искусства прошли обыски по делу галериста Гельмана

      Три женщины жестоко подрались у школы из-за маникюра и попали на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше