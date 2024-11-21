Популярный актер заявил о нежелании американцев воевать с Россией

Актер Сорбо: в США в скором времени не будет «психов», желающих войны с РФ

В США в ближайшее время уберут от власти «психов», намеревающихся развязать войну с Россией. Об этом в соцсети X написал американский режиссер и актер Кевин Сорбо.

«Дорогая Россия, среднестатистический американец не хочет войны с вами. Этого хотят психи, находящиеся у власти. Их скоро не будет», — написал Сорбо в соцсети X.

Ранее Сорбо призвал перестать поддерживать Киев деньгами и направить средства пострадавшим и жертвам урагана «Иэн» в США.

19 ноября президент РФ Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину. Так, Москва оставила за собой право применить ядерное оружие в случае применения против нее и Белоруссии обычного оружия, создающего критическую угрозу суверенитету и территориальной целостности.