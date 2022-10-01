Американский актер призвал США помогать жертвам урагана вместо Киева

Американский актер Кевин Сорбо призвал США помогать жертвам урагана «Иэн» вместо Киева

Американский режиссер и актер Кевин Сорбо, известный по главной роли в сериале «Удивительные странствия Геракла», призвал перестать финансово поддерживать Киев и направить деньги пострадавшим и жертвам урагана «Иэн» в США. Об этом он написал в своем Twitter.

«В Калифорнии нет электричества. В Миссисипи нет чистой воды. На юге США нет границы. Но мы отсылаем тонны денег за океан. Хватит давать деньги Украине», — заявил он.

29 сентября сенат Конгресса США принял законопроект о продолжении финансирования американского правительства до 16 декабря 2022 года, который включает 12,4 миллиарда долларов дополнительной помощи Украине.

Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила, что США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму 1,1 миллиарда долларов. «Он [пакет] среди прочего включает 18 РСЗО HIMARS, сотни бронированных транспортных средств, радары и системы борьбы с беспилотниками», — заявила она.

«Иэн» обрушился на США 29 сентября. В сети появились кадры с улиц городов, на которых видны масштабные разрушения домов и инфраструктуры. Вода в некоторых местах поднялась до двух метров, а сильный ветер валил столбы и деревья. В частности, во Флориде воды на улицах оказалось так много, что один из очевидцев смог запечатлеть на камеру акулу, проплывающую между домами.