Раскрыты простые способы прожить дольше

UfaTime: врачи порекомендовали добавить в рацион полезные жиры для долголетия

Врачи Республиканского госпиталя ветеранов войн Уфы назвали 10 секретов долголетия. Простые способы прожить дольше они раскрыли изданию UfaTime.

«Снижайте количество жировых отложений на талии, а также наращивайте мышечную массу. Увеличьте в рационе объем овощей и фруктов (не менее 400 граммов в день). Употребляйте белковые продукты с каждым приемом пищи: это могут быть творог, мясо, рыба, молоко, яйца, птица», — призвали врачи.

Специалисты также порекомендовали добавить в рацион продукты, содержащие полезные жиры (например, орехи или нерафинированное растительное масло), и продукты, богаты омега-3 жирными кислотами (например, рыбу).

В то же время специалисты посоветовали ограничить количество продуктов белого цвета в рационе. К ним врачи, в частности, отнесли белый рис, муку и выпечку, манку и сахар. Кроме того, они призвали россиян контролировать уровень витамина D, больше двигаться и поддерживать позитивные социальные связи.

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