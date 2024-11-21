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12:23, 21 ноября 2024Забота о себе

Россиянам указали на главные причины преждевременного старения кожи

Врач Носарева назвала курение и загар причинами преждевременного старения кожи
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Кожа — самый большой орган человека, и возрастные изменения в организме отражаются на ней в первую очередь, рассказала дерматолог, косметолог Нана Носарева. В беседе с «Газетой.Ru» врач указала россиянам на главные причины преждевременного старения кожи.

По словам доктора, внешний вид кожи может ухудшаться из-за длительного пребывания под прямыми солнечными лучами. Врач отметила, что загар провоцирует появление морщин, потерю упругости и защитных свойств кожи.

Еще одной вредной для кожи привычкой Носарева назвала курение. Она объяснила, что никотин ухудшает цвет кожи, делает ее менее упругой и более чувствительной к условиям окружающей среды. Кроме того, преждевременное старение кожи провоцируют постоянный стресс, нехватка сна, неправильное питание и некорректно подобранные средства для домашнего ухода

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«Первое правило для красоты и молодости кожи — потребление достаточного количества белка. А сочетание здорового образа жизни, минимизация стресса, качественный и подобранный по типу кожи домашний уход, защита от агрессивных факторов окружающей среды поможет сохранить кожу молодой и красивой».

Ранее дерматолог Надежда Вищипанова предупредила об опасности тренда на бритье лица у женщин. По словам доктора, следование моде может стать причиной воспаления кожи лица.

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